SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan bunu ilk kez başardı! Alanyaspor'u Türkiye Kupası'ndan eledi ve...

Galatasaray'dan bunu ilk kez başardı! Alanyaspor'u Türkiye Kupası'ndan eledi ve...

17.01.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1’lik skor ile mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı - kırmızılılar, daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldiği rakibine karşı üçüncü maçında gülen taraf olmayı başardı. Galatasaray, rakibini kupada ilk kez eledi.

Galatasaray'dan bunu ilk kez başardı! Alanyaspor'u Türkiye Kupası'ndan eledi ve...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray konuk olduğu Alanyaspor ile karşılaştı. Sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar adını çeyrek finale yazdırdı.

FmscOylXEAkKJgE

İki takım Türkiye Kupası’nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu.

AA-20230117-30016796-30016792-CORENDON_ALANYASPOR_GALATASARAY (Large)

Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Galatasaray, Alanyaspor’u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.

AA-20230117-30016796-30016793-CORENDON_ALANYASPOR_GALATASARAY (Large)

Alanyaspor ile Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmalar şöyle:

- 2019-2020 Sezonu:

    • 5.02.2020: Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0
  • 12.02.2020: Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1

- 2020-2021 Sezonu:

  • 10.02.2021: Galatasaray: 2 - Alanyaspor: 3

- 2022-2023 Sezonu:

  • 17.01.2023: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine rahat durmadı! Icardi'yi koparıyor...Yine rahat durmadı! Icardi'yi koparıyor...
Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!
Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor galatasaray maçın

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Başkandan açıklama...

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Başkandan açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.