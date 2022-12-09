Galatasaray'dan Burak Yılmaz'a gönderme! Resmi hesaptan paylaştılar

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Fortuna Sittard'ın kaptanı Burak Yılmaz, düzenlenen basın toplantısından Türk basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Tecrübeli futbolcu, hem kariyeri hem de Türk futboluyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'de halihazırda uygulanmakta olan yabancı sınırına dair görüşlerini belirtirken 2012-2016 yıllarında formasını giydiği Galatasaray camiasının tepkisini çeken ifadeler kullanmıştı.

"GALATASARAY'DA ŞU ANDA BİR TÜRK FUTBOLCU SAHAYA ÇIKABİLİR Mİ?"

Yılmaz yabancı kuralına yönelik yaptığı açıklamada "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi? Galatasaray beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'ın bu sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisine neden olurken, Galatasaray resmi hesabından Burak Yılmaz'a göndermeli bir paylaşım geldi.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Burak Yılmaz'ın bu sözlerinin ardından, Burak Yılmaz'ın "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" sözlerine yanı niteliğinde Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

????Yunus Akgün & Kerem Aktürkoğlu https://t.co/gs1bplV2d1 — Mynet Spor (@mynetspor) December 9, 2022



