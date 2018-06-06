Galatasaray'dan Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif

Galatasaray, Burak Yılmaz için harekete geçti. Abdurrahim Albayrak, Burak Yılmaz ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Albayrak ayrıca Burak’ın Trabzon’dan bonservisini almasını istedi. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. (AKŞAM)
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