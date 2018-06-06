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Galatasaray'dan Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz için harekete geçti

Galatasaray'dan Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif

Galatasaray, Burak Yılmaz için harekete geçti. Abdurrahim Albayrak, Burak Yılmaz ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Albayrak ayrıca Burak’ın Trabzon’dan bonservisini almasını istedi. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. (AKŞAM)

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BU FUTBOLCU BENCE ALINMALI KESİNLİKLE GALATASARAYI TEKRAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAK TEK ADAM HER FIRSATTA Bİ GOLÜ KESİN
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