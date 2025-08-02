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Galatasaray'dan çok sürpriz transfer! 13 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alıyor: 6 milyon TL

Galatasaray sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Sarı-Kırmızılılar İzmir ekibi Altınordu'da forma giyen 13 yaşındaki Ömer Özyurt'u kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

Galatasaray'dan çok sürpriz transfer! 13 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alıyor: 6 milyon TL
Berker İşleyen

2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sol kanat oyuncusu Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz’ın ardından Galatasaray’a bir transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İzmir ekibinin geçen sezon U14 takımında forma giyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Özyurt’un sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı belirtildi.

6 MİLYON TL ÖDENECEK

Galatasaray dan çok sürpriz transfer! 13 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alıyor: 6 milyon TL 1

Bu transferle Altınordu, uzun süre sonra A takımda oynamamış bir oyuncudan bonservis geliri elde edecek. Kırmızı-lacivertlilerin, Ömer’in transferinden 6 milyon TL kazanacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı öne sürüldü. Galatasaray, geçen sezon Altınordu’nun dağılan altyapısından 15 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Daha önce Altınordu, kaleci Onuralp Çevikkan’ı A takıma dahil etmeden 17 yaşında 700 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a göndermişti.

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