Galatasaray'dan çok sürpriz transfer! 13 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alıyor: 6 milyon TL

2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sol kanat oyuncusu Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz’ın ardından Galatasaray’a bir transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İzmir ekibinin geçen sezon U14 takımında forma giyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Özyurt’un sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı belirtildi.

6 MİLYON TL ÖDENECEK

Bu transferle Altınordu, uzun süre sonra A takımda oynamamış bir oyuncudan bonservis geliri elde edecek. Kırmızı-lacivertlilerin, Ömer’in transferinden 6 milyon TL kazanacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı öne sürüldü. Galatasaray, geçen sezon Altınordu’nun dağılan altyapısından 15 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Daha önce Altınordu, kaleci Onuralp Çevikkan’ı A takıma dahil etmeden 17 yaşında 700 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a göndermişti.