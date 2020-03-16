SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Galatasaray bilet iadelerini ne zaman yapacak? Seyircisiz maçların biletleri ne olacak? İşte detaylar...

Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanırken Galatasaray'dan bilet iadesi hakkında açıklama geldi.

Bilet iadelerinin 10 iş gününde yatırılacağını duyuran Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır.

Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır.

Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
G.Saray'da şok sakatlıkG.Saray'da şok sakatlık
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş derbi bilet iade açıklama koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

''Aziz Yıldırım kazansaydı, o isim F.Bahçe'ye gelecekti''

''Aziz Yıldırım kazansaydı, o isim F.Bahçe'ye gelecekti''

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

Trabzon yerel basınından şok tepki

Trabzon yerel basınından şok tepki

G.Saray'da şok sakatlık

G.Saray'da şok sakatlık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

G.Saray'dan derbi biletleri için açıklama

Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Seyircisiz derbide dev zarar

Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı: Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız

''Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız''

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

G.Saray'da şok sakatlık

Galatasaraylı Seri, Saracchi ve Muslera'dan açıklamalar

''Bu bize yapılan saygısızlık''

Fatih Terim: Allah'tan korkunuz yok mu?

''Allah'tan korkunuz yok mu?''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.