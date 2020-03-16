Galatasaray'dan derbi biletleri için iade açıklaması

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanırken Galatasaray'dan bilet iadesi hakkında açıklama geldi.

Bilet iadelerinin 10 iş gününde yatırılacağını duyuran Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

15 Mart Pazar günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır.

Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşülerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır.

Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 (On) iş günü içerisinde gerçekleşecektir.