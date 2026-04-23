Galatasaray'dan derbi hakemi kararı sonrası TFF'ye rest! "Tüm ilişkiler askıya alınmıştır"

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi hakeminin açıklanmasının hemen ardından zehir zemberek bir açıklama geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkan Dursun Özbek imzalı açıklamasında “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
Dursun Aydın Özbek
Okuyucu Yorumları 0 yorum