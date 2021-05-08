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Galatasaray'dan derbi öncesi flaş paylaşım

08.05.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş paylaşım

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan, derbide VAR hakemi olarak görev yapacak. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray

Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Ryan Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin

GALATASARAY 11'İ BU VİDEO İLE DUYURDU

Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım maç öncesine damga vurdu. Fatih Terim'in sözlerini paylaşan sarı-kırmızılı hesap kısa sürede gündeme oturdu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
alemin kralı Galatasaray nokta
Fazla havalanırsan gs çakar not rıdvan dilmenin sözüdür
????????????????????

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