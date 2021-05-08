Galatasaray'dan derbi öncesi flaş paylaşım

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan, derbide VAR hakemi olarak görev yapacak. Beşiktaş - Galatasaray maçını beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.