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Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.01.2025 17:52
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Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda renklerine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu bağlayan sarı - kırmızılılar, İtalyan devi Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'yı transfer etmek için AC Milan ile görüşmelere başladı.

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Romano, önümüzdeki saatlerde tarafların anlaşmayı imzalayacağını öne sürdü.

MİLAN FORMASIYLA MORATA

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Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, 25 maçta 6 gol 2 asist yaptı.

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