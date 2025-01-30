Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'yı transfer etmek için AC Milan ile görüşmelere başladı.

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Romano, önümüzdeki saatlerde tarafların anlaşmayı imzalayacağını öne sürdü.

MİLAN FORMASIYLA MORATA

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, 25 maçta 6 gol 2 asist yaptı.