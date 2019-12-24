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Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.12.2019 23:15 | Son Güncelleme

Katar'daki turnuvaya katılmama kararı alan Galatasaray, devre arası kampını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

Galatasaray'da Ocak ayı hazırlık kampı için yönetim ve teknik heyet sürpriz bir karara imza attı. Katar'da yapılacak olan devre arası kampı ve turnuvaya Galatasaray'ın katılmama kararı aldığı belirtildi.

Yapılacak olan turnuvada yaşanan aksaklıklar ve yalnızca Ajax takımı ile organize edilen hazırlık maçının yanı sıra Galatasaray teknik heyetinin de iyi ve kesintisiz bir kamp süreci geçirmek istemesi bu kararda etkili oldu.

DEVRE ARASI KAMPI FLORYA'DA!

Buna göre Galatasaray devre arası kampında Katar'a gitmeyecek. Yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı ortak karar ile Galatasaray futbol takımı devre arası kamp çalışmalarını son dakikada bir değişiklik olmazsa Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

GALATASARAY KESİNTİSİZ HAZIRLANACAK

Sezon başında as takımın iskelet isimlerinin ve yıldızların hazırlık çalışmalarında yer almaması nedeniyle Galatasaray'ın bu tablosunda etkisi olduğunu düşünen teknik heyet kesintisiz bir çalışma programı hazırlayacak.

G.Saray'ın ikinci yarıda çıkışı ve şampiyonluk yarışı için devre arası hazırlık kampının çok önemli olduğuna her fırsatta dikkat çeken Fatih Terim, takımını Florya'da kampa alacak.

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Galatasaray hazırlık kampı devre arası katar

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