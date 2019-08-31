SPOR

Galatasaray'dan Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafası yarılan yardımcı antrenörü Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında dün İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapılan maçta tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafası yarılan yardımcı antrenörü Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız İstikbal Mobilya Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenörümüz Emre Altundağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Meydana gelen olaya tepki gösterilirken, "Yapılan menfur saldırıyı esefle kınar, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun nezdinde ilgili ve yetkili kurum ile kişilerin kanunun uygulanmasında izleyeceği tutumun, Türk sporunun geleceği adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Altundağ

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