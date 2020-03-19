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Galatasaray'dan erteleme kararına yanıt geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan erteleme kararına yanıt geldi!

Tüm dünyanın gözü Türkiye liglerine çevrilmişken Gençlik ve Spor Bakanlığı kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.

"LİGLERİ ERTELEDİK"

Kasapoğlu:"Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

TFF AÇIKLADI!

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türk futboluna önemli yön çizecek bazı kararlar aldık. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda karar vereceğiz."

"TARİHİ KISA SÜRE İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"

Özdemir: "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız"

GALATASARAY'DAN YANIT GEÇİKMEDİ

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"Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da paylaşımda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.

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Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şükür. Nihat özdemir olan FB taraftarı ısrarla seyircisiz oynatacaktı. Obi mikelden derhal özür dileyip geri çağırdın trabzon yönetimi
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