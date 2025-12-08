SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Galatasaray'dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal'dan açıklama

Bursaspor-Galatasaray basketbol maçında Göksenin Köksal’ın küfür ettiği iddiası ve maç sonrası Galatasaray takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı büyük tepki topladı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, Galatasaray'dan eski kaptanları için çok sert bir açıklama geldi. Yaşananlar sosyal medyada gündem yaratırken, Köksal ise yaşananlarla ilgili konuştu.

Galatasaray'dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal'dan açıklama
Devrim Karadağ

6 Aralık’ta oynanan Bursaspor-Galatasaray basketbol maçında eski Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal’ın sarı-kırmızılı yöneticilere küfür ettiği iddiaları ve karşılaşma sonrası takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı olay yarattı. Spor kamuoyunda büyük tepki çeken olaylarla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken; emniyet birimleri soruşturma başlattı.

Galatasaray dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal dan açıklama 1

'KÜFÜR' İDDİASI OLAY OLDU

Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın maç esnasında Galatasaray yöneticilerine yönelik ağır sözler sarf ettiği iddia edildi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Galatasaray dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal dan açıklama 2

GALATASARAY OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Galatasaray takım otobüsünün taşlanması, sporcuların can güvenliğini tehlikeye atan bir tablo ortaya çıkardı. Yaşananlar, hem spor kamuoyunda hem de Galatasaray cephesinde güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi endişelere yol açtı.

Galatasaray dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal dan açıklama 3

GALATASARAY'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Göksenin Köksal'a tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

"'GALATASARAY BENİM YUVAM' DİYE AÇIKLAMA YAPAN..."

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır.

Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal dan açıklama 4

GÖKSENİN KÖKSAL: "BENİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATIYORLAR"

Beyaz Futbol programına telefonla bağlanan Köksal ise küfür iddialarını yalanladı ve Galatasaray’ın açıklamasına yanıt verdi.

Köksal, Galatasaray bençine küfretmediğini söyledi:

“Ben Galatasaray bençine küfretmedim. Orada benim kardeşlerim var, zaten maç sonunda da açıklama yaptım. Errick McCollum olsun, Buğrahan olsun… Hepsi benim eski takım arkadaşım. Errick ile Galatasaray’da EuroCup şampiyonluğu yaşadık. Tabii Bursa’ya da ayıp etmemek lazım, ben Bursaspor’un oyuncusuyum. Galatasaray’ın basketbol şubesinden bahsedersek… Burada Şube Sorumlusu Can Natan ve koç Yakup Sekizkök, benim üzerimden algı yönetimi yapıyor. Yüksek bütçelerle Bursaspor’a yenildikleri için maç sonu olan talihsiz olaylardan beni sorumlu tutuyorlar. Beni taraftarın önüne atıyorlar, bu beni çok üzüyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!
Volkan Demirel'den muhabire olay yanıt: "Sana özel telefon mu açacaktım?"Volkan Demirel'den muhabire olay yanıt: "Sana özel telefon mu açacaktım?"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor galatasaray Göksenin Köksal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.