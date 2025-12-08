Galatasaray'dan eski kaptanı için şok suçlama! Küfür gerilimi büyüyor... Göksenin Köksal'dan açıklama

6 Aralık’ta oynanan Bursaspor-Galatasaray basketbol maçında eski Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal’ın sarı-kırmızılı yöneticilere küfür ettiği iddiaları ve karşılaşma sonrası takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı olay yarattı. Spor kamuoyunda büyük tepki çeken olaylarla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken; emniyet birimleri soruşturma başlattı.

'KÜFÜR' İDDİASI OLAY OLDU

Bursaspor forması giyen Göksenin Köksal’ın maç esnasında Galatasaray yöneticilerine yönelik ağır sözler sarf ettiği iddia edildi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

GALATASARAY OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Mücadeledeki olayların ardından gerginlik salon dışına taşındı. Galatasaray takım otobüsünün taşlanması, sporcuların can güvenliğini tehlikeye atan bir tablo ortaya çıkardı. Yaşananlar, hem spor kamuoyunda hem de Galatasaray cephesinde güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi endişelere yol açtı.

GALATASARAY'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Göksenin Köksal'a tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

"'GALATASARAY BENİM YUVAM' DİYE AÇIKLAMA YAPAN..."

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır.

Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖKSENİN KÖKSAL: "BENİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATIYORLAR"

Beyaz Futbol programına telefonla bağlanan Köksal ise küfür iddialarını yalanladı ve Galatasaray’ın açıklamasına yanıt verdi.

Köksal, Galatasaray bençine küfretmediğini söyledi:

“Ben Galatasaray bençine küfretmedim. Orada benim kardeşlerim var, zaten maç sonunda da açıklama yaptım. Errick McCollum olsun, Buğrahan olsun… Hepsi benim eski takım arkadaşım. Errick ile Galatasaray’da EuroCup şampiyonluğu yaşadık. Tabii Bursa’ya da ayıp etmemek lazım, ben Bursaspor’un oyuncusuyum. Galatasaray’ın basketbol şubesinden bahsedersek… Burada Şube Sorumlusu Can Natan ve koç Yakup Sekizkök, benim üzerimden algı yönetimi yapıyor. Yüksek bütçelerle Bursaspor’a yenildikleri için maç sonu olan talihsiz olaylardan beni sorumlu tutuyorlar. Beni taraftarın önüne atıyorlar, bu beni çok üzüyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.