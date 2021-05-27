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Galatasaray'dan Falcao'ya: "Bu yaz gitmelisin"

27.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Falcao'ya: "Bu yaz gitmelisin"

Galatasaray, büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentiyi karşılayamayan Radamel Falcao için "veda" planını harekete geçirdi.

AS Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla görüşerek bu yaz yolları ayırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Galatasaray'ın herhangi bir bonservis talebinin olmadığı ve deneyimli futbolcunun ayrılığı için belli fedakarlıklar yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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