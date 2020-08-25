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Galatasaray’dan Fatih Altaylı hakkında açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, eski yöneticilerden Fatih Altaylı hakkında açıklama yaptı. Altaylı’nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Altaylı hakkında hukuki işlem ve disiplin işlemi başlattığını ifade etti.

Galatasaray’dan Fatih Altaylı hakkında açıklama

Galatasaray Kulübü, kulübün eski yöneticilerinden Fatih Altaylı hakkında açıklama yaptı. Altaylı’nın bir televizyon kanalında yaptığı yorumlar üzerine açıklamada bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu’nun değerli üyeleri, Galatasaray’ın menfaatlerine en uygun şekilde, Galatasaray’ın kültürünü, örf ve adetlerini taşıyabilecek kişiyi hür iradeleriyle seçerek ona başkanlık görevini tevdi ederler.
Galatasaray başkanına hakaret edenler, onu toplum nezdinde küçük düşürücü laflarla aşağılamaya teşebbüs edenler, rakiplerin bile yapmaya hicap duyacağı şekilde ölçüsüz ve çirkin bir üslupla televizyon kanallarında zarar vermeye çalışanlar ve bilgisizce ahkâm kesenler Galatasaray kültürü ve terbiyesinden bir nebze nasibini almamış insanlardır.
Bu bağlamda Bloomberg Kanalı’nda, gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz.
Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir.
Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı’nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ha ha ha adam doğru söyleyince zoruna gitmiş utanma duygusu olmayanların. Yalanmı hangi sözü yalan adam dobra dobra doğruları söyledi
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