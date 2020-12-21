Galatasaray'dan Fatih Terim ile Marcao, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymaması maddelerinden PFDK'ya sevk edildi.

-"Sportmenliğe aykırı hareket"

"Hakaret"

"Tedbire uymaması"

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 21.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,