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Galatasaray'dan Felipe Melo açıklaması

29.11.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı yönetici Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Felipe Melo ile ilgili konuştu.

Galatasaray'dan Felipe Melo açıklaması

Galatasaray'ın Felip Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Felip Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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