SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'İn 23. haftasında oynanan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini 20 yıl aradan sonra sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazanmıştı. Derbinin ardından Galatasaray resmi sitesinden flaş bi açıklama yapıldı. Sarı kırmızılı kulüp derbide yaşanan olaylarla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama geldi. Galatasaray, derbide yaşanan olaylar ve pankartlarla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haberYıldız isimden Galatasaray'a kötü haber
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe derbi açıklama

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Terim'den oyuncularına gönderme

Terim'den oyuncularına gönderme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Yıldız isimden Galatasaray'a kötü haber

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkatlerden kaçan o detay!

Derbide dikkatlerden kaçan o detay!

Sneijder'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım geldi!

Sneijder'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.