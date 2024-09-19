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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel mesai! Dursun Özbek, Florya'ya iniş yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 09:28
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Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılılar şimdiden maça yoğunlaştı. Dursun Özbek'in özel hazırlandığı Fenerbahçe maçı için Florya'ya çıkarma yapıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel mesai! Dursun Özbek, Florya'ya iniş yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hafta başında start verdi. Dursun Özbek'in özel önem verdiği bu zorlu mücadele öncesi Florya'ya çıkarma yapıldı.

PRİM VERİLECEK

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Fenerbahçe derbisi için oyuncularına özel bir prim vermeyi hedefleyen Dursun Özbek, takımın kazanması halinde oyuncuları motive edecek bir rakam ödeyecek.

TÜM ALACAKLAR ÖDENDİ

dursun-ozbek

Hafta başında Florya'ya giden Dursun Özbek, takımın geçmişe dönük tüm alacaklarının ödendiğini oyunculara bildirdi. Fenerbahçe maçının önemini anlatan Dursun Özbek, oyuncularından galibiyet beklediğini de yineledi.

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fenerbahçe galatasaray
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