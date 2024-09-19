Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel mesai! Dursun Özbek, Florya'ya iniş yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hafta başında start verdi. Dursun Özbek'in özel önem verdiği bu zorlu mücadele öncesi Florya'ya çıkarma yapıldı.

PRİM VERİLECEK

Fenerbahçe derbisi için oyuncularına özel bir prim vermeyi hedefleyen Dursun Özbek, takımın kazanması halinde oyuncuları motive edecek bir rakam ödeyecek.

TÜM ALACAKLAR ÖDENDİ

Hafta başında Florya'ya giden Dursun Özbek, takımın geçmişe dönük tüm alacaklarının ödendiğini oyunculara bildirdi. Fenerbahçe maçının önemini anlatan Dursun Özbek, oyuncularından galibiyet beklediğini de yineledi.