Galatasaray'dan Fenerbahçe kararı! Bugün 13.00'te toplantı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Kanarya, puanını 34'e yükseltti ve liderliği Galatasaray'dan devraldı.

Karşılaşmanın orta hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in kararları ise sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

GALATASARAY'DAN TOPLANTI KARARI

Galatasaray Yönetimi ise hakem kararlarıyla ilgili bugün saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

Toplantının ana maddelerinin Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları, Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacağı öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi'nin toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağı kaydedildi.





