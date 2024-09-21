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Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho için olay açıklama! 'Ağlama ustası...'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 22:39
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Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi seyircisi önünde 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı kulüpten Jose Mourinho'yu hedef alan bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho için olay açıklama! 'Ağlama ustası...'

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Ezeli rakibinin seyircisi önünde 3-1 kazanan sarı - kırmızılılar maç ardından dikkat çekecek bir paylaşımda bulundu.

'THE CRYING ONE'

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Galatasaray cephesinden maç sonrası paylaşımlar devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılı takım, "Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta." başlığıyla paylaştığı görselde "The Special One" sözüyle özdeşleşen Jose Mourinho'ya "The Crying One" ile gönderme yaptı.

Galatasaray'ın paylaştığı kitapta ayrıca şunlar yer aldı: "Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. )Ağlyana biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..."

İşte Galatasaray'dan yapılan paylaşım;

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José Mourinho galatasaray
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