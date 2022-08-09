Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakcı göndermesi! "Gustavo Henrique'yi izleyince..."

Geçtiğimiz sezon arabam.com Konyaspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için yarışa girdiği Abdülkerim Bardakcı'nın adresi sarının kırmızı tarafı olmuştu. Galatasaray formasıyla ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkan Bardakcı, ortaya koyduğu oyunla taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Abdülkerim Bardakcı transferinde yarıştan çekilen Fenerbahçe, Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katmıştı.

İki oyuncu da sarı - lacivertli formayla ilk Süper Lig maçlarına Kadıköy'de Ümraniyespor karşısında çıktılar.

Luan Peres'in penaltı yaptırması ve Gustavo Henrique'nin etkisiz performansı, sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR PAYLAŞTI

Galatasaraylı futbolseverler ise Fenerbahçe ile yarışa girilen ve sarı - kırmızılı kulübe imza atan Abdülkerim Bardakcı'yı paylaşarak Gustavo Henrique'nin performansını 'ti'ye aldılar.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Bu paylaşımların ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından da Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Sarı - kırmızılı kulübün hesabından Abdülkerim Bardakcı'nın fotoğrafı paylaşıldı ve "Günaydın Galatasaray Ailesi" ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.



