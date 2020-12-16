Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Akman çalımı!

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde yeniden karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların transfer listesindeki isimler belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak şimdiden geleceğe yatırım yapıyor.

ONYEKURU PLANI

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde sarı-kırmızılıların bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Oyuncunun menajeri maksimum 8 milyon Euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

SARACCHI VE KENAN KARAMAN...

Aynı şekilde Saracchi için de girişimler başladı. Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak.Leipzig ile temas kuran sarı-kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon Euro. Almanların da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim her iki transferin de ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.