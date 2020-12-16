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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Akman çalımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.12.2020 16:45 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya... Galatasaray’ın ara transfer dönemi için oluşturduğu transfer listesinin detayları belli oldu. Sarı - kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de istediği Ali Akman'ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna dahil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki isimler ve transferin tüm detayları…

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Akman çalımı!

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde yeniden karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların transfer listesindeki isimler belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak şimdiden geleceğe yatırım yapıyor.

ONYEKURU PLANI

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde sarı-kırmızılıların bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Oyuncunun menajeri maksimum 8 milyon Euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

SARACCHI VE KENAN KARAMAN...

Aynı şekilde Saracchi için de girişimler başladı. Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak.Leipzig ile temas kuran sarı-kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon Euro. Almanların da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim her iki transferin de ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak. Milli futbolcuyla her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı.

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ALİ AKMAN ÇALIMI

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen Ali Akman'ı bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi.

Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü bir de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ocak ayında ön protokol yapacak olan sarı-kırmızılı ekip temmuz ayında da bonservisini alacak.


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