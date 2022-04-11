Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma ifadeleri de kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

FENERBAHÇE DE ASLAN KULLANMIŞTI

Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı bir paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi" ifadelerini kullanmıştı.



