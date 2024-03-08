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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonunda gönderme!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 22:16
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı. Mücadelenin ardından stat hoparlörlerinden çalan Fenerbahçe şarkısı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonunda gönderme!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 32 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

15 MAÇTAN DA 3 PUAN

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Aslan, bu sezon ligde Rams Park’ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

MAÇIN ARDINDAN KIZDIRAN HAMLE

Galibiyetin ardından stat hoparlörlerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu. Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratları yaptı.

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