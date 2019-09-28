SPOR

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray kadrosu sayılmadan önce "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" anonsu yapılarak Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray ezeli rakibine mesaj yolladı.

TT Stadı'nda derbi öncesi Galatasaray takım kadrosu anons edilmeden önce "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" denilerek Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Fenerbahçe'de yönetim 1959'dan önceki şampiyonlukların da sayılması gerektiği yönünde başvuruda bulunarak, 28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım olduklarını belirtiyordu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI
Bu arada derbinin başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da oyuncular Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmak için sahaya çıkarken, hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Fenerbahçe'nin sahaya çıkması sonrasında ise Emre Belözoğlu'na taraftarlar tarafından tepkili tezahüratlar yapıldı.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
G.Saray taraftarından polise tezahüratG.Saray taraftarından polise tezahürat
Derbi öncesi ayrılık itirafı! Flaş sözlerDerbi öncesi ayrılık itirafı! Flaş sözler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...

Günün ilk derbisinde 7 gol var! Fark...

Trabzonspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Derbinin 11'leri belli oldu

Derbinin 11'leri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

G.Saray'a CAS müjdesi! KAP'a bildirildi

G.Saray'a CAS müjdesi! KAP'a bildirildi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Taksim’de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

G.Saray taraftarından polise tezahürat

Derbi öncesi ayrılık itirafı! Flaş sözler

Derbi öncesi ayrılık itirafı! Flaş sözler

Melo'dan olay derbi paylaşımı

Melo'dan olay derbi paylaşımı

Galatasaray'ın rakibi PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

Galatasaray'a kötü haber! Mbappe ve Icardi iyileşti

Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti

Emlak Konut'tan G.Saray açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.