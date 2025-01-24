Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Skriniar intikamı! Milan Sportif Direktörü duyurdu: "Teklif aldık!"

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını duyurarak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"

TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PAVLOVIC

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Salzburg'tan İtalyan devine imza atan 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon Milan formasını 15 maçta sırtına geçirdi.