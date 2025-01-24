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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Skriniar intikamı! Milan Sportif Direktörü duyurdu: "Teklif aldık!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 21:25
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Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferi sonrası Galatasaray da uzun süredir ezeli rakibinin radarında bulunan Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. Bu doğrultuda açıklamada bulunan İtalyan devi Milan'ın Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, sarı - kırmızılıların teklifini doğruladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Skriniar intikamı! Milan Sportif Direktörü duyurdu: "Teklif aldık!"

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını duyurarak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"

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TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PAVLOVIC

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Yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Salzburg'tan İtalyan devine imza atan 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon Milan formasını 15 maçta sırtına geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Milan fenerbahçe galatasaray
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