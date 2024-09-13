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  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Çakma 5 yıldız"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi! ''Çakma 5 yıldız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 11:51
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"FIRSAT BULAMAYANLAR GİTTİ"

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"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... bir Icardi'miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11'de fırsat bulamayanlardı."

"ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

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"2 yada 3 oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve scout ekibimizin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. 1 liralık oyuncuya 5 lira verirseniz sadece bizi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar."

"ÇAKMA 5. YILDIZ DEĞİL GERÇEK"

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"Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız."

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fenerbahçe galatasaray
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