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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kevin Danso için son anda araya girdiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 12:44
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Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak transfer yavaş yavaş belli oluyor. Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler işi bitirme noktasına getirmişti. Transfer tam bitti derken Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kevin Danso için son anda araya girdiler...
Kevin Danso

Kevin Danso

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lens
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Fenerbahçe, Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzereydi... Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelinmişti. Gelen bilgilere göre Galatasaray bu transferde devreye girdi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlayınca Fransız kulübü anlaşma için olumlu mesaj almıştı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ!

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Fenerbahçe'nin bitirme noktasına getirdiği Kevin Danso transferi için Galatasaray'ın devreye girdiği ve pazarlıklara başladığı öğrenildi.

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