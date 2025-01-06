Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kevin Danso için son anda araya girdiler...

Fenerbahçe, Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzereydi... Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelinmişti. Gelen bilgilere göre Galatasaray bu transferde devreye girdi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlayınca Fransız kulübü anlaşma için olumlu mesaj almıştı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ!

Fenerbahçe'nin bitirme noktasına getirdiği Kevin Danso transferi için Galatasaray'ın devreye girdiği ve pazarlıklara başladığı öğrenildi.