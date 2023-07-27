Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran Zaha paylaşımı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru’yu konuk etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ZAHA TRANSFERİNDE BİZ DÖRT GÜN ÖNCE MASADAN KALKTIK”

Galatasaray’ın birkaç gün önce transfer ettiği Wilfried Zaha’nın sosyal medya hesabından açıklandığı paylaşımla ilgili konuşan Selahattin Baki, “Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray’ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl oluşturulur bunun dersini veriyorlar. Bizim dört gün önce masadan kalktığımız, masadan kalktığımızı da gayet rahat bir şekilde ispatlayabileceğimiz deliller de mevcut. Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Bazı kendi taraftarlarımız da bu kayığa çabuk biniyorlar. Çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı kırmamız gerek” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GEREKİYORSA DA GEREKLİ MERCİLERE BELGELERİ GÖSTEREBİLİRİZ”

Zaha transferiyle ilgili bir soru üzerine Baki, "Sanki son üç aydır Zaha ile bütün günlerimiz birlikte geçmiş gibi. 7/24 yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemiş gibi hava oluşturuldu. İki kez görüştük. Bir teklif verdik. ’Biz bu teklifi düşünüp size geri döneceğiz’ dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini söylediler. Biz de teşekkür ettik. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bambaşka rakamlarla bize döndüler. Yıllık 10 milyon Euro neti bulan, başkaları gibi sporcuların, kulüplerin, menajerlerin mesajlaşmalarını ifşa etmeyiz. Huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere de gösterebiliriz. Saçma sapan istekleri görünce artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber isim yapmış bazı basın mensupları bizim masadan kalktığımızı zaten tebliğ ettiler. Videolarda sabit bu. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor. Sanki elimizden oyuncu almışlar gibi. İnanılmaz şekilde bizden de gaza gelen taraftarlar var” diye konuştu.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'dan satın alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

