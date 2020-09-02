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Galatasaray'dan flaş Josef de Souza hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Josef de Souza’yı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 31 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan Aslan, oyuncunun temsilcisinden maliyet raporu istedi

Galatasaray'dan flaş Josef de Souza hamlesi

Ön libero arayan Galatasaray'ın gündemine Josef De Souza da girdi. Fenerbahçe'nin eski tercümanı olan ve şu an menajerlik yapan Deniz Sarıtaç, G.Saraylı yöneticileri aradı ve Josef'in sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

FATİH TERİM KARAR VERECEK

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın bonservisinin elinde olması nedeniyle Galatasaraylı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre transferde yol alınacak.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Bir ön libero ve oyununun iki yönünü oynayacak bir de 8 numara arayan Galatasaray yönetiminin ise acele etmeye niyeti yok. Bu sezon ligin en az 2 ay daha uzun oynanacağını bilen yöneticiler hatalı transfer yapmamak için adımlarını kontrollü atıyor.

FIRSATLAR ÇIKACAK

Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'de olduğu gibi fırsatları kollamak isteyen idarecilerin, "Avrupa takımları henüz kadrolarını şekillendirmedi. Ekim ayının ilk 5 gününde önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle acele etmeyelim" dedikleri öğrenildi. Ancak hem teknik heyetin hem taraftarların lig başlamadan bir an önce transferin bitirilmesini istediği biliniyor.

GERİ DÖNÜŞ İSTİYOR

2015 yılında Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 12 milyon Euro’ya Arap ekibinin yolunu tutmuştu. Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldığı ifade edildi. Yönetimin, Sambacı’nın menacerinden maliyet raporu istediği öğrenildi.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Galatasaray’la beraber Başakşehir’in de radarında yer alan deneyimli isim; ön libero, orta saha orta ve görev verilmesi halinde zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Josef de Souza, Al Ahli’de görev yaptığı 2 senelik süre boyunca 39 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu.

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