Galatasaray'dan flaş Luis Suarez bombası!

İspanyol basınındaki iddialara göre, Zaragoza kulübünde başarılı bir sezon geçiren Luis Suarez için Watford yönetimi yüksek bonservis bedeli talep ettiği için oyuncunun tekrar kiralanması gündemde. Ancak 22 yaşındaki futbolcuyu izleyen kulüpler arasında Galatasaray olduğu da iddia edildi. Koronavirüs krizinden dolayı belirsiz futbol ortamında alternatif planlar üzerine yoğunlaşan Galatasaray'ın, Luis Suarez ile ilgilendiği öne sürüldü.

LUİS SUAREZ KİMDİR?

Zaragoza formasıyla bu sezon 29 maçta 17 gol atan ve 3 asist kaydeden Luis Suarez, henüz 22 yaşında olduğunu ve Avrupa'da önemli takımlarda forma giymek istediğini belirtti. Suarez'in bu sezon Zaragoza ile kiralık sözleşmesi sona eriyor.





