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Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine Kenan Karaman geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2020 18:39 | Son Güncelleme

Sezon başında gösterdiği performansla kadroda tutulan ancak sonradan hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin yerine transfer yapmak için harekete geçen Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Kenan Karaman'a kancayı taktı.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine Kenan Karaman geliyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, arasındaki zirvede takıma devre arasında önemli takviyelerin yapılması konusunda karar çıkmıştı.Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in istediği orta saha, kanat oyuncusu ve bir forvet için harekete geçti.Scout ekibi de belirlenen bölgeler için alternatifli listelere hazırlamaya başladı.

Kanat bölgesi isim sarı-kırmızılıların daha önce iki defa kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun adı ön plana çıkarken forvet hattı için de yine tanıdık bir isim gündemde.Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Milli forvet ile görüşmelere başlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezon bu transferin bitirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inanasım gelmiyor transfer yapcaz demeyin
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