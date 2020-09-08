Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Transfer an meselesi...

Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.

Patras Times.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin an meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, ilk teklifini yaptı.Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.

OLIMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR

Öte yandan Olimpiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi transfer teklifinde bulunacak.