Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi

Yönetim öncelikle Muslera ve Marcao’nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak için Leipzig ile görüşmeler de devam ediyor. Onyekuru veya Rodrigues’ten biri kanat oyuncusu olarak kadroya dahil edilecek. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da listede bulunuyor.
Alman ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karaman, Galatasaray’da oynamak istiyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Wolfsburg’ta forma giyen Yunus Malli içinde girişimler devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor da tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor. Belhanda ve Feghouli’ye gelen teklifler masaya yatırılacak.
(AKŞAM)
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