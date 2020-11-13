SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi

Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2020 09:20 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılı takımda hareketli saatler. Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı. Cimbom, Onyekuru veya Rodrigues’ten birini kanat oyuncusu olarak kadroya dahil etmek istiyor. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da listede bulunuyor. Öte yandan, Muslera ve Marcao’nun sözleşmesi uzatılmak isteniyor.

Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi

Yönetim öncelikle Muslera ve Marcao’nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak için Leipzig ile görüşmeler de devam ediyor. Onyekuru veya Rodrigues’ten biri kanat oyuncusu olarak kadroya dahil edilecek. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da listede bulunuyor.

433

Alman ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karaman, Galatasaray’da oynamak istiyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

Wolfsburg’ta forma giyen Yunus Malli içinde girişimler devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor da tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor. Belhanda ve Feghouli’ye gelen teklifler masaya yatırılacak.

(AKŞAM)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldıArda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
F1 araçları İstanbul'un tarihi noktalarında
F1 araçları İstanbul'un tarihi noktalarında
Deniz Türüç'den Fenerbahçe mesajı
Deniz Türüç'den Fenerbahçe mesajı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası
Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel!
Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel!
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
Galatasaray'ın gündemindeki Ahmed Musa'dan transfer açıklaması
G.Saray'ın gündemindeki isimden bomba açıklama! "En kısa zamanda..."
Galatasaray'a 3 gün izin
Galatasaray'a 3 gün izin
Galatasaray'da ilk transfer yeni başkan!
İşte Galatasaray'ın ilk transferi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.