Galatasaray'dan Garry Rodrigues transferi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’a Onyekuru ve Rodrigues’ten müjdeli haber geldi.Sezon başında beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, gözünü devre arasına transfer döneminde çevirdi.

Monaco’da kadrosu dışı bırakılan Onyekuru ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray’a ikinci müjde ise eski oyuncusu Garry Rodrigues’den geldi. Galatasaray, Onyekuru’dan sonra Garry Rodrigues’le de her konuda anlaşmaya vardı.Galatasaray, devre arası transfer döneminde Garry Rodrigues ve Onyekuru transferiyle başlaması bekleniyor.

