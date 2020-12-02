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Galatasaray'dan Garry Rodrigues transferi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2020 18:47 | Son Güncelleme

Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı. Cimbom, Onyekuru ve Rodrigues'i kadroya dahil etmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Garry Rodrigues transferi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’a Onyekuru ve Rodrigues’ten müjdeli haber geldi.Sezon başında beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, gözünü devre arasına transfer döneminde çevirdi.

Monaco’da kadrosu dışı bırakılan Onyekuru ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray’a ikinci müjde ise eski oyuncusu Garry Rodrigues’den geldi. Galatasaray, Onyekuru’dan sonra Garry Rodrigues’le de her konuda anlaşmaya vardı.Galatasaray, devre arası transfer döneminde Garry Rodrigues ve Onyekuru transferiyle başlaması bekleniyor.

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