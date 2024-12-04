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Galatasaray'dan gece yarısı KAP açıklaması geldi! Kemerburgaz Tesisleri 2052 yılına kadar kiralandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.12.2024 23:27
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Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin bulunduğu arsanın 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan gece yarısı KAP açıklaması geldi! Kemerburgaz Tesisleri 2052 yılına kadar kiralandı

Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin yer aldığı arsanın 2052 yılına kadar aylık 8.6 M TL karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi.

G.SARAY'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA!

"Şirketimizin Profesyonel Futbol A Takımının yanı sıra Futbol Akademi ve altyapı sporcularının da çalışmalarını yapabilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla, Galatasaray Spor Kulübü'nün üst hakkı sahibi olduğu, 'İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi'nde kain 3427 parselde kain 34.888,88m² ve 3428 parselde kain 6.726,78 m² ve 3430 parselde kain 60.618,23m² yüzölçümlü arsalar ile Galatasaray Spor Kulübü tarafından inşa ettirilmiş olan 11.262m² kapalı alanlı bina, antrenman sahaları, yol ve peyzaj alanlarından oluşan ve "Galatasaray Metin Oktay Tesisleri" olarak anılan tesis, Galatasaray Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında imzalanan sözleşme ile (30/07/2052 tarihine kadar) SPK lisanslı bir değerleme kuruluşu olan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınan rapor uyarınca aylık asgari 8.625.000 TL (KDV hariç) TL karşılığı kiralanmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun 04.12.2024 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") madde 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil eden söz konusu kira ilişkisinin, anılan 9'ncu maddedeki %10'luk oranı aşması sebebiyle, bahse konu kira ilişkisine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kuruluşlardan birisi olan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yukarıda detayları belirtilen değerleme raporu incelenerek söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine ve değerleme raporunun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına,

Karar verilmiştir.

Değerleme Raporunun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Söz konusu değerleme çalışması İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi'nde, konumlu gayrimenkullerin 04.12.2024 tarihi itibariyla piyasa değerlerinin belirleme amacıyla değerleme çalışması UDES'e (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun olarak ve Resmi Gazete'de 31.08.2019 tarih 30874 sayı ile "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında III-62.3 Nolu Tebliğin 1. Maddesi 2. fıkrası dikkate alınarak değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır."

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KAP son dakika galatasaray
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