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Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası... Yairo Moreno

09.02.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası... Yairo Moreno

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. Schira'ya göre; Galatasaray, Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladı ancak Galatasaray'ın bu transferde dev bir rakibi var.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını şimdiden başlamış durumda...

"GALATASARAY, YAIRO MORENO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

İsmi şimdiden birçok futbolcuyla geçen Galatasaray'la ilgili olarak bir iddia da İtalya'dan geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını öne sürdü.

Schira Türkiye saati ile gece saat 04.47'de paylaştığı haberinde, 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusunun Avrupa'da oynamak istediğinin altını çizdi.

YAIRO MORENO KİMDİR?

Schira ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti.

2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.

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