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Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Napoli'den kiralanan golcü futbolcu Victor Osimhen hakkında gece yarısında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Napoli ile Osimhen'in bonservisi konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada görülmemiş bir kampanya başlatıldı.

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün gece yarısı Napoli ile anlaşma sağladığı iddiasının ardından taraftarlar harekete geçti ve görülmemiş bir kampanya başlattı.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Galatasaray'ın Napoli ile Osimhen konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu 3 yıl taksitler halinde ödeme konusunda anlaşmaya varıldığı yazıldı. Bu haberin ardından Galatasaraylı taraftarlar harekete geçti.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

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Galatasaraylı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında birçok paylaşımda bulundu. Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için yaklaşık 500 bin paylaşımda bulundu.

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