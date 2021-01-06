Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Galatasaray kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü De Sanctis trafik kazası geçirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

KAYNAK: AA

FOTOĞRAF: AA

