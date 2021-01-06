SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2021 15:32 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Galatasaray kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü De Sanctis trafik kazası geçirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Galatasaray istikrar yakalayamadıGalatasaray istikrar yakalayamadı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...
Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...
Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi
Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fenerbahçe transferde sona geldi
Bilic'in yeni takımı belli oldu
Bilic'in yeni takımı belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı
G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı
Eski Galatasaraylı kaleci De Sanctis trafik kazası geçirdi
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Ömer Bayram sert konuştu: Galatasaray 4 gol yemez!
Ömer Bayram sert konuştu: Galatasaray 4 gol yemez!
Levent Şahin: Galatasaray yenilgiyi hak etmedi
''Galatasaray yenilgiyi hak etmedi!''
Diagne: Şu an Galatasaray futbolcusuyum
Ayrılıyor mu? Diagne açıkladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.