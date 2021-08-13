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Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 10 milyon euro!

13.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz basını, Galatasaray'ın Gedson Fernandes için Benfica'ya yaptığı son teklifi duyurdu. Benfica'nın bu teklife sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 10 milyon euro!

Tottenham Hotspur'daki kiralık sözleşmesini feshettikten sonra devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutan Gedson Fernandes, yarım sezonluk Türkiye kariyerinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmişti. Cim Bom'un bir kez daha kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği futbolcuyla ilgili olarak Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

10 MİLYON EURO

Record gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almayı kabul ettiği ve bunun için de Benfica'ya 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Söz konusu meblağın taksitler hâlinde ödeneceği belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Benfica'nın bu sene takımdan göndermeyi düşünmediğini söylediği genç merkez orta saha, Galatasaray forması ile çıktığı 18 maçta rakip fileleri bir kez havalandırırken üç de asist kaydetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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