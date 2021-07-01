Galatasaray'dan Gedson Fernandes için transfer teklifi

Galatasaray, Gedson Fernandes için girişimleri hızlandırdı. Benfica ile görüşmelerini yürüten sarı kırmızılılar geçen sezon kiralık oynayan Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Gedson Fernandes'in Benfica'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi ve Galatasaray'ın teklifi yazıldı.

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes için 1 yıl kiralama bedeli 2 milyon Euro ve satın alma opsiyonu 8 milyon Euro teklifinde bulundu.



