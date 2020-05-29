Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

Galatasaray Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Racism is man’s gravest threat to man - the maximum of hatred for a minimum of reason."— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 29, 2020
We condemn racism and discrimination of any kind, mourn the loss of #GeorgeFloyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/F7k3NifKHA
Ancelotti, Terim'den yıldız futbolcuyu istedi!
Fenerbahçe Roberto Carlos bombasını patlatıyor!
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Çebi'nin gündemi yoğun olacak
Nihat Özdemir ameliyat oldu
F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
İtalya'da koronavirüs krizi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum