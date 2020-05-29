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Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 22:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Amerika'da gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd için sosyal medya hesabından ırkçılığa karşı paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

Galatasaray Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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