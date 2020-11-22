Galatasaray'dan Giroud atağı!

Galatasaray transferde vites yükseltti... Aslan, Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı planlarken, Kolombiyalı golcü yerine aradığı isimler için girişimlere başlıyor.Daha önce Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa için temaslara başlayacağı ifade edilen sarı kırmızılıların, bununla beraber bomba bir isme daha kanca attığı kaydedildi.

GALATASARAY GIROUD'UN PEŞİNDE!

Fichajes.net'in konu ile ilgili yazdığı haberde Galatsaray'ın, Chelsea'nin golcüsü Giroud ile ilgilendiği belirtilirken, şu sözlere yer verildi;

"Olivier Giroud, Chelsea ile ayrılığın peşinde. Daha önce Arsenal'de oynayan ve Henry'in ardından kulüp kariyerinin en çok gol atan 2. oyuncusu olduktan sonra mavilere transfer olmuştu.Fransız golcü, istediği kadar forma şansı bulamıyor ve bu sebeple teknik direktör Frank Lampard ile araları kötü.Giroud bu sezon mavilerle sadece 155 dakika sahada kaldı. Bu, Fransa Milli Takımı'ndaki gibi bir rol isteyen Giroud'un, kulübünde istediği yerde olmadığına işaret ediyor.Fransız yıldız artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Giroud, gelecek kış, kendisini Stamford Bridge'den ayıracak teklifleri dinlemeye karar verdi."

GALATASARAY KANCAYI TAKTI

Edinilen bilgilere göre daha önce Inter'in de transferi için nabız yokladığı bilinen Giroud'a bu kez Galatasaray kanca attı. Türk kulübü, verdiği maaşın karşılığını alamadığı Falcao'yu serbest bırakmak istiyor ve Giroud'u, Falcao'nun yerine gelebilecek ideal isimlerden biri olarak görüyor.