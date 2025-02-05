Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...

Galatasaray ile Kevin de Bruyne flörtü artık kimseden saklanmıyor. Manchester City ile sözleşmesini yenilemeyen Belçikalı oyuncu sezon sonunda İngiliz devinden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. 33 yaşına girmesi sebebiyle Manchester City'den istediği teklifi alamayan De Bruyne, rotasını başka tarafa çevirdi. Dedikodular artmışken Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki detay taraftarların dikkatinden kaçmadı.

17 SANİYE VE DE BRUYNE DETAYI

Kariyeri boyunca 17 numaralı formayı giyen De Bruyne bu forma numarasıyla özdeşleşmiş durumda... Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı videonun saniyesinin 17 olması dikkatlerden kaçmadı. Videonun başlığında yazan "Mertens & Ahmed iş birliği" cümlesi videonun içinde Ahmed De Bruyne olarak geçiyor. Puzzle'ın parçalarını birleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun Galatasaray'a yaklaştığını iddia etti.

10 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR

Galatasaray için ortaya atılan iddiaya göre; Kevin de Bruyne sarı-kırmızılılardan imza parası olarak 10 milyon Euro istedi. Mertens ile milli takımdan çok yakın arkadaş olan De Bruyne'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.