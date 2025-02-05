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  4. Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...

Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 17:04
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Galatasaray'dan tıpkı Osimhen transferi gibi dünyayı ayağa kaldıracak bir hamle daha gelebilir... Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, ligdeki tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımdaki Kevin de Bruyne detayı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda...

Galatasaray'dan gizemli paylaşım! Kevin de Bruyne adım adım Aslan oluyor! İşte videodaki ilginç detay...
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray ile Kevin de Bruyne flörtü artık kimseden saklanmıyor. Manchester City ile sözleşmesini yenilemeyen Belçikalı oyuncu sezon sonunda İngiliz devinden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. 33 yaşına girmesi sebebiyle Manchester City'den istediği teklifi alamayan De Bruyne, rotasını başka tarafa çevirdi. Dedikodular artmışken Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki detay taraftarların dikkatinden kaçmadı.

17 SANİYE VE DE BRUYNE DETAYI

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Kariyeri boyunca 17 numaralı formayı giyen De Bruyne bu forma numarasıyla özdeşleşmiş durumda... Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı videonun saniyesinin 17 olması dikkatlerden kaçmadı. Videonun başlığında yazan "Mertens & Ahmed iş birliği" cümlesi videonun içinde Ahmed De Bruyne olarak geçiyor. Puzzle'ın parçalarını birleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun Galatasaray'a yaklaştığını iddia etti.

10 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR

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Galatasaray için ortaya atılan iddiaya göre; Kevin de Bruyne sarı-kırmızılılardan imza parası olarak 10 milyon Euro istedi. Mertens ile milli takımdan çok yakın arkadaş olan De Bruyne'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Galatasaray, Kevin de Bruyne'yi transfer edebilir mi?

Evet, kesinlikle transfer olur
Hayır, imkansız
Başka bir takıma transfer olur

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