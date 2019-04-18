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G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, Abdurrahim Albayrak'ın VAR hakkındaki açıklamalara yanıt veren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında" başlığı kullanıldı.

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

Galatasaray Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Video Yardımcı Hakem (VAR) konusundaki açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında." başlığıyla, isim verilmeden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın, bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbol ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'nin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "VAR kayıtları IFAB kuralları gereğince paylaşılamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray göksel gümüşdağ

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