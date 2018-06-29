Galatasaray'dan Gomis’e Tosic kriteri

Galatasaray Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euroluk teklifi düşük bularak geri çevirdi. Cim-Bom, Fransız golcü için Çin’den gelen teklifi, Beşiktaşlı Tosic’i örnek göstererek kabul etmedi.
Sarı-kırmızılılar, “Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis’e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz” ifadesini kullandılar.
Böylece Galatasaray Gomis’in satılması için en az 7-8 milyon euroluk bir teklif olması şartını koşuyor. Cim-Bom bu seviyedeki bir teklif karşısında ancak masaya oturulacağını bildirdi.
GOMIS ENDİŞESİ
Ücretine zam isteği kabul görmeyen Gomis’in, sezon içerisinde performansının olumsuz etkilenebileceğinden endişe edildiği de vurgulandı.
Bu nedenle teknik kadronun bazı önlemler alacağı hatta Fransız forvet ile özel toplantılar yapılacağı bildirildi. Gomis’in performansını olumsuz etkileyecek şekilde psikolojisinin etkileneceği gözlenirse buna göre önlemler alınacağı belirtildi.
Fransız forvet ise geçtiğimiz günlerde sorun olmadığını söylemiş ve sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini bildirmişti. Gomis dün sezon açılışına katılarak da bu sezon da işi sıkı tutacağını göstermiş oldu. (Milliyet)
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