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Galatasaray'dan gönderme! Fatih Terim detayı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 11:29 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi evinde konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Sarı-kırmızıların geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle Fatih Terim kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, Göztepe maçı öncesi yaptığı paylaşımda yaşanan olaylara ince bir gönderme yaptı.

Galatasaray'dan gönderme! Fatih Terim detayı...

Galatasaray haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi evinde konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda 22 aralıkta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Sarı-kırmızıların geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle Fatih Terim kırmızı kart görmüştü.

PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim, Twitter hesabından 2017 yılında paylaştığı "Nerede kalmıştık" açıklamasının yıl dönümünde o tweetine ekleme yaptı.

Galatasaray'ı etiketleyen tecrübeli teknik adam "Ve yine biz bize kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray da Göztepe maçı öncesi yaptığı paylaşımda yaşanan olaylara ince bir gönderme yaptı. Taraftarların oluşturduğu atmosferlerden hazırlanan görüntülerde Fatih Terim detayı dikkat çekti.

Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı pankartta "Galatasaray kabullenmez" ifadesi yer alıyor.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İmparator Fatih Terim.Bu büyük Galatasaray camiasını diğerlerinden ayıran özelliklerinden birisidir hocasına yönetimine destek vermek.ŞAMPİYONSUN ŞANLI GALATASARAYIM
BU GÖNDERMELER BİR İŞE YARAMAZ YA ADAM GİBİ HOCALIĞINI YAPACAKSIN HER YENİLGİYİ HAKEME VAR A FEDERASYONA MAL EDİP SALDIRMAYACAKSIN .NİYE SALDIRDIĞINDA BELLİ GÜNDEM DEĞİŞTİRİP BAŞARISIZLIĞINI KAPATMAK. YADA KAÇINILMAZ SON 7-8 MAÇ CEZA YİYİP EVİNDE YATACAKSIN.ASLINDA ARTIK FUTBOLDAN SENİN İSMİNİ ÇİZMEK LAZIM PARAZİTLERİN TEMİZLENMESİ ADINA ÇAKMA BODYGUARD VE YANINDAKİ EKİBİ
Galiba TERİM GS büyük
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