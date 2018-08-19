SPOR

Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı açıklayan eski futbolcusu Hakan Balta için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2007'de kapısından içeri adım attığı Galatasaray'da kısa sürede kalplere girmeyi başaran, yaşantısının neredeyse üçte birini kutsal parçalı formamıza adayan, futbol takımımızda kaptanlık onuruna erişen, savunmanın her bölgesinde sorgusuz sualsiz elinden gelenin en iyisini veren, takımımızın kazandığı 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa'da kilit roller üstlenen Hakan Balta'ya, bizlere yaşattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
G.Saray'dan Mario Gomez bombasıG.Saray'dan Mario Gomez bombası
Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesiGalatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakan balta Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür

Galatasaray'dan Hakan Balta'ya teşekkür

G.Saray'dan Mario Gomez bombası

G.Saray'dan Mario Gomez bombası

Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Galatasaraylı Hakan Balta futbolu bıraktı

Galatasaraylı Hakan Balta futbolu bıraktı

İmza töreninde transfer müjdesi

İmza töreninde transfer müjdesi

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.