Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu kararı! Transferi artık kesin olarak belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun, Galatasaray'ın gündeminde olmadığı öğrenildi. Inter'in satmaya yanaşmadığı milli oyuncunun kariyerine İtalya'da devam edeceği öğrenildi

INTER 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Inter'in 30 milyon Euro istediği Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın masadan kalktığı ve kapıyı tamamen kapattığı ifade edildi.

KARİYERİNE INTER'DE DEVAM EDECEK

Sözleşmesi bitene kadar Inter'de kalması kesinleşen Hakan Çalhanoğlu'nun tüm planlarını buna göre yaptığı öğrenildi.

Inter'de bu sezon 6 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.