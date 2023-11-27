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Galatasaray'dan hakem kararlarıyla ilgili çok sert bir açıklama yayınlandı! "Hakemler ve Fenerbahçe..."

27.11.2023 19:03 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in kararlarının ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi sert bir açıklama yaparken, TFF'yi göreve davet etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın resmi kanallarından yapılan açıklamada, hakem kararlarıyla ilgili TFF'yi göreve davet etti. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır." denildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir. Federasyonun bugün göstereceği tutum, Türk futbolunun geleceğine dair niyeti açısından belirleyici olacaktır.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır: Zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak... Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur!

Bugün, Türk futbolunda görev alan hakemler, temsilciler ve görevliler, kirli eller tarafından beslenen sosyal medya hesapları tarafından organize bir şekilde baskı altına alınmıştır. Bunun yanında, medya kuruluşlarındaki yöneticiler ve çalışanlar da sindirilerek bu baskı düzenine boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, 26.10.2023 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz şekilde ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak, futbolumuzun tüm pisliklerden arındırılması için gereken adımları derhal atmalıdır.

Tüm bu iyi niyetimize rağmen, federasyondaki yetkililer, oluşturulmaya çalışılan bu tehdit, zorbalık ve sosyal medya terörü karşısında anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır. Buradan kendilerine soruyoruz: Neden korkuyor ve çekiniyorsunuz? Yöneticilerinize, kurul başkanlarınıza, çalışanlarınıza sahip çıkmayarak neyi amaçlıyorsunuz? Neden sorunu temelden çözecek herhangi bir aksiyon almıyorsunuz?

İyi niyetimizi suistimal etmeye çalışan bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; kulübümüz, tüm bu kirli planları, masa başında yapılan hesapları boşa çıkarmaya, sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir!

Son olarak taraftarlarımıza sesleniyoruz: Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız!
Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!"


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